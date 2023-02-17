وزير الاقتصاد اللبناني: الحل الوحيد للأزمة اللبنانية هو الضغط الخارجي على الفرقاء

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن أكبر تحدٍ يواجه لبنان اليوم هو التضخم، ومهمتنا اليوم هي وقف النزيف ووضع رؤية وإدارة صحيحة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الحلم في النهوض والازدهار، ودورنا ودور أي مسؤول سيأتي بعدنا هو دور حساس ودقيق جدا، لأنه سيعالج ثلاث محاور معا».

وتابع: «إذا لم يكن هناك دعم محلي يتلخص في الدولة، وانتخاب رئيس جمهورية، والمواطنين يعيدوا الثقة في الدولة والدولة تأخذ قرارات حاسمة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة مستقرة، وليست حكومة تسيير أعمال، وهذا ممكن تحقيقة فقط بالإرادة السياسية وتوحيد الأجندة، وأن يعمل الجميع من أجل لبنان، ومن أجل إنقاذها».

واستطرد: «للأسف لبنان كانت الوصاية أو الرعاية هي التي تحل الأمور به، فإذا حدث تدخل خارجي جدي لمساعدة لبنان في الخروج من الأزمة سيصعب على الفرقاء اللبنانيين أن يخرجوا من الأزمة بمفردهم، وأنا أتأسف لهذا الحل، ولكنه هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، وبانتظار هذا الحل لبنان سيختفي الشعب، والاقتصاد والوضع لا يحتملان انتظار حلول دولية على هذا المستوى، وهناك من يعجبه الوضع الحالي ويحاول أن يستغل الوقت ليستفيد من كل الفوضى ويستفيد من إغلاق المصارف».