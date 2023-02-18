قضت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، بسجن أعضاء مجموعة يمينية متطرفة "بارجول" خططوا لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون بسكين خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى في نوفمبر عام 2018.

وتشكلت مجموعة "بارجول" في سبتمبر 2017، ويتواصل أعضاؤها أساسا عبر موقع فيسبوك.

ووفق ما ذكرته قناة "فرنسا 24" اليوم، أصدرت المحكمة أحكاما على ثلاثة متهمين بالسجن فترات تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات مع إيقاف التنفيذ لعام أو اثنين لكل منهم، والسجن لمتهم رابع ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب حيازته لسلاح، فيما أفرجت عن تسعة آخرين.

وقلل محامو المتهمين من شأن نوايا موكليهم ووصفوهم بأنهم متشددون بالكلام فقط دون أي خطة للتحرك.

والمتهمون الثلاثة عشر، وهم 11 رجلا وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 26 و66 عاما، كانوا أعضاء في مجموعة عبر فيسبوك وبدأت محاكمتهم في 17 يناير.