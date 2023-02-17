الصين تعلن عن نصر حاسم في معركتها ضد كورونا: حققنا معجزة في تاريخ البشرية

أعلنت القيادة الصينية عن "نصر حاسم" في المعركة ضد كوفيد-19، في بيان، صدر، بعد اجتماع لكبار المسؤولين، اليوم الجمعة، وسط اتهامات بأن بكين تقلل بشكل كبير من حصيلة الجائحة.

وذكر البيان، الذي صدر بعد اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، تحت إشراف الرئيس شي جين بينج أنه منذ نوفمبر الماضي، حققت استجابة الصين للجائحة "انتقالا سلسا، في وقت قصير بشكل نسبي".

وأضاف البيان أن الممارسات أثبتت أن اللجنة كانت على صواب، في تقييمها للجائحة وقراراتها وتعديلاتها الاستراتيجية.

وأضاف البيان أن أكثر من 200 مليون مصاب، سعوا للحصول على خدمات طبية وحوالي 800 ألف حالة خطيرة، حصلت على علاج مناسب.

وذكر المكتب السياسي في بيانه، الذي تم نشره عبر وسائل إعلام رسمية أن معدل الوفيات بسبب كوفيد-19، في الصين "الأقل في العالم".

وأضاف أن الصين حققت معجزة في تاريخ البشرية، نجحت فيها دولة ذات كثافة سكانية كبيرة، في اجتياز الجائحة بنجاح.

وفي مطلع الشهر الجاري، أبلغ وانج يي مدير المكتب العام للجنة الشؤون الخارجية المركزية وعضو المكتب السياسي الصيني، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال زيارته لبكين، تشابا كوروسي، إن اقتصاد البلاد ومجتمعها عادا إلى طبيعتهما بعد التغلب على التحديات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

غير أنه ليست هناك صورة دقيقة لحجم الدمار، الناجم عن موجة فيروس كورونا، الواسعة، التي ضربت الصين، أواخر العام الماضي.