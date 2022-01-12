تشافي: أداء برشلونة و مانشستر يونايتد يرقى لمنافسات دوري أبطال أوروبا

أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رضاه بأداء فريقه خلال لقائه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ببطولة الدوري الأوروبي، مشددا على أن المستوى الذي قدمه الفريقان في اللقاء يرتقي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعادل برشلونة 2 / 2 مع ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، على ملعب (سبوتيفاي كامب نو)، في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في المسابقة القارية.

وقال تشافي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كانت المباراة تشبه إلى حد كبير لقاءات دوري الأبطال، واجهنا فريقا كبيرا ولاعبين رائعين، أحرزنا هدفين وكان بالإمكان تسجيل المزيد".

وأضاف تشافي: "نذهب الآن لملعب أولد ترافورد ويتعين علينا أن نفوز هناك. لقد عانينا بالفعل الليلة ،ولكنني أعتقد أن المباراة كانت متكافئة".

واختتم تشافي تصريحاته قائلا: "راض عن أداء اللاعبين، ربما لم يكن الأمر مثاليا، ولكننا دخلنا المباراة بكل قوة".

وبادر برشلونة بالتسجيل عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة 50، لكن الفريق الإسباني لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز ماركوس راشفورد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53.

وأضاف مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 59، حيث جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جوليس كوندي، لاعب برشلونة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لكن البرازيلي رافينيا منح التعادل للفريق المضيف من جديد، في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور المقبل إلى لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب (أولد ترافورد)، معقل مانشستر يونايتد يوم الخميس القادم.

وتلتقي الفرق الصاعدة من هذا الدور في دور الـ16 مع الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالمسابقة القارية.