البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه الأحد المقبل

يطرح البنك المركزي المصري، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً (3 أشهر)، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 21.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا (9 أشهر).