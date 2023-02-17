قال رئيس لجنة سكرتارية الوساطة الجنوب سودانية، رمضان محمد، إن العاصمة جوبا ستشهد، غدا السبت، حفل توقيع جميع أطراف اتفاق السلام السوداني على جدول زمني جديد للاتفاق.

وأضاف محمد في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الجمعة، أنه تم وضع جداول زمنية جديدة لجميع المسارات التي يتضمنها الاتفاق "الشمال، الشرق، الوسط، مسار دارفور، ومسار المنطقتين".

وأكد عدم تعديل آية بنود في الاتفاق، ولكن هناك بعض البنود التي سيكون لها أولوية في التنفيذ لأهميتها.

ومن المقرر أن يشارك في حفل التوقيع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

واستضافت "جوبا" عاصمة دولة جنوب السودان، على مدي الأيام الماضية، جلسات تقييم اتفاق جوبا لسلام السودان، بحضور وفد لجنة الوساطة الجنوبية، ووفد السودان، ووفود الدول الضامنة للاتفاق، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه تنفيذ بنود الاتفاق وكذلك مراجعة الجداول الزمنية، لاسيما عقب مرور أكثر من عامين على توقيعه.

وشارك في الجلسات وفد لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك، المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، والدكتور ضيو مطوك مقرر اللجنة، فيما ترأس وفد السودان الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة، ووزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، ورئيس مفوضية السلام البروفسيور سيلمان الديبلو، وعدد من ممثلي الدول الضامنة والشاهدة على الاتفاق.

ووصل رؤساء الحركات الموقعة على الاتفاق، والفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة إلى جوبا، أمس الأول.

الجدير بالذكر أن دولة جنوب السودان قامت برعاية اتفاق سلام بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية، في أكتوبر 2020.