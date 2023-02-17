وزير القوى العاملة يشدد على وضع ضوابط صارمة ضد شركات الحاق العمال

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ضرورة وضع ضوابط صارمة ضد شركات إلحاق العمالة المخالفة؛ حفاظا على حقوق العمال، وحمايتهم من الوقوع في أي مشكلات تتعلق بانتقالهم لأسواق العمل المختلفة.

وقال مصدر بالوزارة، إن هناك متابعة متسمرة من الوزير بشأن حقوق العمالة المصرية، والتعامل مع شركات الحاق العمالة، وكذلك متابعة أحوال العمال المصريين خارج مصر، واستقبال شكاواهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي، والسعي نحو حلها، وهو نهج يرتبط ارتباط وثيق بمهام الوزارة في حماية العمالة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أن يتم تلقى تقارير دورية عن أبرز أنشطة مكاتب التمثيل العمالي، وحلهم للمشكلات التي تواجه العمالة، وكذلك عودة المستحقات بصورة مستمرة.

وذكرت الوزارة أنها شاركت على مدار الأسبوع الماضي في ورشة عمل عن دراسة تحديد الاحتياجات – التوظيف العادل ودور مفتشي العمل في التفتيش على شركات الحاق العمل بالخارج.

وأكدت أن الهدف من الورشة هو حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب سوق العمل المحلي والدولي.