دراسة: أدوية علاج الصداع الشائعة قد تساعد في علاج إصابات الكلى

أفاد باحثون في كلية الطب جامعة "أريزونا" الأمريكية بأن عقار "لا سميدتان"، المستخدم في علاج نوبات الصداع النصفي، قد أثبت نتائج مبشرة كعلاج محتمل لإصابات الكلى الحادة، هذا ، ويعمل الباحثون في الدراسة الحالية على تطوير دوائر لعلاج إصابات الكلى الحادة.

وتضطر نحو 8% من حالات الفشل الكلوى لدخول المستشفى ، فى الوقت الذى يعانى فيه مايقرب من 13 مليون شخص من مرض الفشل الكلوى فى جميع أنحاء العالم .. كما يمكن أن تحدث حالات الفشل الكلوى بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، من بينها تناول بعض الأدوية ، وحالات تعفن الدم .. كذلك ، يمكن أن تسبب إصابة الكلى الحادة مشاكل فيزيولوجية وتلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى وفقدان وظيفة الأنابيب الكلوية .. حاليا ، لا يوجد علاج لإصابة الكلى الحادة.

وفي الدراسة الحالية، عالج الفريق البحثى نموذج لفئران مصابة بأمراض كلى حادة بإستخدام عقار" اللازميدتان" ، ووجدوا أنه يحفز استعادة وظائف الكلى، ويحسن صحة الأوعية الدموية ، ويقلل من التليف ويقلل من تلف الكلى .. تم تقسيم الفئران لأول مرة إلى أربع مجموعات وتم تناول جرعاتها لمدة خمسة أيام متتالية ، بدءًا من 24 ساعة بعد إصابة الكلى.

يذكر أنه تمت الموافقة على عقار " اللازميدتان" بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الصداع النصفي .. وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، لكنهم يعتقدون أن هذه النتائج المبكرة تظهر علامات واعدة للعلاج لإصابة الكلى الحادة.