 مباحثات عسكرية موريتانية - إسبانية في نواكشوط - بوابة الشروق
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مباحثات عسكرية موريتانية - إسبانية في نواكشوط


نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 6:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 6:58 ص

أجرى قائد الأركان الموريتاني الفريق مختار بله شعبان، اليوم /الخميس/ في نواكشوط، مباحثات مع وفد عسكري إسباني.
وذكرت القوات المسلحة الموريتانية -في بيان- أن قائد الأركان أجرى مباحثات مع وفد عسكري إسباني برئاسة اللواء آلفونسو كارسيا باكويرو بارادال مستشار الأمانة العامة لسياسة الدفاع والدبلوماسية.
وأضاف البيان أن المباحثات تناولت التعاون العسكري القائم بين موريتانيا والمملكة الإسبانية، وحضرها اللواء محمد فال الرايس مدير المديرية المركزية للعتاد.
ويأتي اللقاء في إطار اجتماعات موريتانية إسبانية لمتابعة وتقييم التعاون العسكري المشترك.


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