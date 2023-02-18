أحمد كامل البحيري: الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة لديه خلفية قتالية عنيفة

قال أحمد كامل البحيري المتخصص في الجماعات الإرهابية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن زعيم تنظيم القاعدة الجديد المُكنى سيف العدل لديه خلفية قتالية عنيفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن سيف العدل كان يشرف على تسليح تنظيم القاعدة بشكل كامل.

وأوضح أنه من المُرجح أن سيف العدل موجود في إيران التي انتقل إليها منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان.

وذكر أن التنظيم بدأ ينشط في آخر ستة أشهر بشكل كبير في مناطق الساحل الإفريقي وفي مالي، بالإضافة إلى نشاط كبير في اليمن.

وذكر أنه خلال عام 2022 نفذ التنظيم 130 عملية إرهابية في اليمن، وهو أكبر وتيرة نشاط للتنظيم في الفترات الأخيرة.

وأفاد بأن تنظيم القاعدة يستهدف كل دول المنطقة بما في ذلك مصر، لكن التنظيم غير موجود في مصر مُطلقا منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وحتى الآن لم يُعلن تنظيم القاعدة مقتل الظواهري الذي قضى في غارة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت منزله بالعاصمة الأفغانية كابل عام 2022، بينما أشارت تقارير للأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع، إلى أن محمد صلاح الدين زيدان المعروف بـ"سيف العدل" بات الزعيم الحالي للتنظيم.