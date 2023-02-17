الإدارة العامة للبيئة تشارك في فعاليات برامج التوعية البيئية لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة أسوان

شاركت الإدارة العامة للبيئة بأسوان اليوم، في فعاليات برامج التوعية البيئية لطلاب جامعة أسوان، بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية وجمعية المستقبل ضمن برنامج معسكر الفرقة الأولى بالكلية.

من جانبها، أشارت المهندسة أسماء محمود مدير البيئة، أن الفعاليات شهدت إستعراض جهود مواجهة التغيرات المناخية، وشرح أسبابها وطرق التكيف والتخفيف من الآثار السلبية لها.

وذكرت أننا نهدف من ذلك لرفع الوعي بالمحافظة على البيئة وتوعية المواطنين وطلاب الجامعة بضرورة تغيير السلوكيات والمشاركة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، بجانب التوعية أيضاً بأهمية التشجير والتوسع فى المسطحات الخضراء، وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة، فضلاً عن الحد من تلوث الهواء والماء، حيث يعتبر ذلك حافزاً لكي نشارك جميعاً في الحفاظ على بيئتنا نظيفة وجميلة.