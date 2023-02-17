باتشوكا يصعد للمركز الثاني في الدوري المكسيكي بالفوز على مازاتلان

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صعد فريق باتشوكا إلى المركز الثاني في الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على مازاتلان 3 / 2 فجر اليوم الجمعة في المرحلة السابعة من المسابقة.

وتقدم باتشوكا بهدف سجله كيفن ألفاريز في الدقيقة 34 ثم تعادل مازاتلان بهدف للاعب أندريس مونتانو في الدقيقة 50 .

بعدها تقدم باتشوكا مجددا بهدفين سجلهما ألفاريز وإريك سانشيز في الدقيقتين 52 و71 ثم اختتم ماركو فابيان التسجيل بالهدف الثاني لمازاتلان في الدقيقة 84 .

وارتفع رصيد باتشوكا إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر مونتيري، بينما ظل مازاتلان بدون رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر الأخير.