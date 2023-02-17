يوسف حسن : هدفنا التتويج بكأس الأمم للشباب

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أكد يوسف حسن قائد منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٣ في تصريحات خلال المؤتمر التقديمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٩ فبراير حتى ١١ مارس المقبل أن الفريق سيبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير المصرية.

أضاف يوسف حسن: نلعب لهدف واحد وهو التتويج بالبطولة والتأهل لكأس العالم .

أشار يوسف حسن أعد الجماهير بالفوز بالبطولة ، وصلاح باشا مهاجم المنتخب سنفتقده كثيرا بسبب الإصابة.

تابع يوسف حسن : نعلم مدى صعوبة البطولة وقوة المجموعة التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا ولكن الجهاز الفني بقيادة محمود جابر و اللاعبين جاهزون.