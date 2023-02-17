العراق: اعتماد سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا أمام الدولار بمنافذ الخطوط الجوية كافة

صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، أن المصارف المحلية بدأت اليوم الجمعة اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل 1320 دينارا في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة.

وقال العوادي في بيان صحفي " لقد تمّ العمل المباشر والجدّي على حلّ إشكالية سعر الصرف في تذاكر الخطوط الجوية العراقية ابتداءً من اليوم الجمعة باعتماد سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً، في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة".

ويظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مرتفعا عند سقف 1460 دينارا لكل دولار فيما أحجمت الكثير من مكاتب بيع شراء العملات الأجنبية عن بيع وشراء الدولار الأمريكي.