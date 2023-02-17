محافظ مطروح: تحفيز المبادرات العلاجية الخاصة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تشجيع وتحفيز المبادرات الطبية لتوفير مزيد من الخدمات العلاجية لأبناء مطروح وتخفيف مشقة وعبء السفر عليهم، بالاضافة إلى العبء الاقتصادي، وتقديم أوجه التعاون والدعم لتوفير مزيد من الخدمات والتخصصات الطبية غير المتوفرة بمستشفيات مطروح.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لإحدى المستشفيات الخاصة وسط مدينة مرسى مطروح، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي مطروح.

وأوضح الدكتور ياسر همام، مدير المستشفى، أنها تضم 8 عيادات لتخصصات طبية محتلفة، واستقبال ومعمل تحاليل، بالإضافة إلى توقيع برتوكول مع مستشفى مطروح العسكري لأقسام العناية والعمليات كمستشفى متكامل للتخفيف عن المرضى والأهالي، بدلا من السفر خارج المحافظة مع توفير عدد من التخصصات النادرة، مع توافر جميع العيادات وأساتذة من خارج مطروح في جميع التخصصات خاصة النادرة.

وذكر أنه يتم أيضا تقديم خدمة علاجية بتكلفة مبسطة، بالإضافة إلى خدمة تكافلية اجتماعية لغير القادرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية كالمدارس وعمل كروت العائلة، وعمل أبحاث اجتماعية لغير القادرين، وكذلك التدريب لرفع كفاءة الأطباء والتعرف على كل جديد من خلال أساتذة متخصصين حيث سيتم عقد دورات تدريبية بواقع تدريب 20 طبيبا كل دورة بإجمالي 60 طبيبا، وتبدأ أول دورة في شهر مايو القادم، وكذلك خدمات التوعية والندوات الطبية للأهالي.