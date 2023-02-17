تراجع الغاز الأوروبي لأقل من 50 يورو مع انحسار أزمة الطاقة التاريخية

ثبت سعر العقود الآجلة الأوروبية دون 50 يورو للميجاوات في الساعة، للمرة الأولى خلال 17 شهرا، مع انحسار أسوأ أزمة طاقة بالمنطقة منذ عقود، ومع ذلك، هناك مؤشرات بأنه من غير المرجح حدوث انخفاضات أخرى في الأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن العقود الآجلة هوت بأكثر من 80% عن ذروتها في أغسطس الماضي، عندما تسبب خفض إمدادات الغاز الروسي في توجيه ضربة لأوروبا بنحو تريليون دولار في شكل تكاليف طاقة، وأضر باقتصاد المنطقة ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته في عقود.

وتشهد القارة الآن تحولا حادا، إذ يخفف من الأزمة اعتدال الطقس بشكل نسبي، وبذل جهود لتقليل استهلاك الوقود ووجود تدفقات قوية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى قطر.

وتعد مستويات التخزين الموسمية المرتفعة حاليا علامة تبعث على التفاؤل بأن المنطقة يمكن أن تجتاز هذا الشتاء والشتاء المقبل.

وفي ظل غياب معظم كميات الغاز المعتادة من روسيا في الوقت الراهن، تبدو الدول الأوروبية قد تكيفت بوجود خيارات استبدال ضخمة.