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كاف يشيد بـ مصطفى شوبير بعد مواجهة شباب بلوزداد

محمد عاطف
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 8:19 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 8:20 م

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بأداء مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مساء أمس الجمعة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للكاف باللغة العربية على منصة «إكس»، مقطع فيديو يتضمن بعض تصديات شوبير في مباراة الأمس، قائلا: «أداء رائع وسرعة رد فعل ممتازة.. مصطفى شوبير حافظ على نظافة شباك الأهلي ببراعة ضد شباب بلوزداد في لقاء الأمس».

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة القادمة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

 

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