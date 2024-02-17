قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن «الدول العربية أدانت العمليات الهجومية التي طالت المدنيين من الطرفين جراء تلك الأحداث».

وأضاف خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، مساء السبت: «كنا نشعر بمعاناة وآلام الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لو أجرينا حسبة للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم منذ عام 1948، نصل إلى دوامة عقيمة وعدم قدرة على رسم رؤية للمستقبل».

ونوه أن «التداعيات المرتبطة بتهديد وشيك الحدوث لإسرائيل في 7 أكتوبر، لا يعني أن يكون الرد بقتل ما يزيد عن 28 ألفًا»، قائلًا إن «حجم المعاناة الكبيرة في غزة لا يتطابق مع الرغبة في تحقيق الأمن ورسم رؤية للمستقبل».

وشدد على أن «ميثاق الأمم المتحدة كان واضحًا بشأن الحق في الدفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال»، منوهًا أن عدم اهتمام الأسرة الدولية على مدار 3 عقود إلا بالأقوال المعسولة، أدى إلى استمرار دوامة العنف.

وأكمل: «هذه الجولة الخامسة لم تفضِ إلا للدمار على الفلسطينيين والإسرائيليين، الشعبان يجب ألا يتحملا هذا الدمار؛ بسبب زهق أرواح الأبرياء من النساء والأطفال، يجب أن نسعى لمستقبل يتسم بالتعاون والتكامل وألا نقع في فخ الانتقام والثأر».