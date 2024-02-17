بلينكن: التقدم بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتأسيس دولة فلسطينية

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حديثه عن أن حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل للخروج من دائرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بلينكن اليوم السبت في مؤتمر ميونخ للأمن: "أعتقد أن هناك فرصة استثنائية أمام إسرائيل في الشهور المقبلة لإنهاء تلك الدائرة مرة واحدة وإلى الأبد".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو بصورة قاطعة الدعوات لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، بما في ذلك ما ورد في تصريحات أدلى بها مؤخرا عقب مكالمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن بلينكن أشار إلى أن إسرائيل لديها فرصة لانطلاقة دبلوماسية كبرى من خلال إحراز تقدم نحو حل الدولتين فيما "ترغب كل الدول العربية عمليا الآن في دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات".

وأضاف بلينكن أن "التقدم بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتأسيس دولة فلسطينية، دولة تضمن أمن إسرائيل وتنهض بالالتزامات الضرورية للقيام بهذا".

وتابع بلينكن قائلا إن القيام بهذا قد يسفر عن منطقة متكاملة تكون إيران فيها معزولة و"إسرائيل آمنة بشكل غير معهود من قبل".