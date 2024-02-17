الخارجية الإيطالية: يجب على إسرائيل ألا تهاجم رفح

قال أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، إنه يجب على إسرائيل ألا تهاجم رفح.

وتحدث تاجاني في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وطلب من إسرائيل "العمل من أجل وقف إطلاق النار، وهو أمر لا يمكن أن يكون من جانب واحد، إذا كانت حماس أيضا تريد الخير لشعبها، فيتعين عليها أن توقف كل الأعمال الحربية وأن تطلق سراح الرهائن".

وتواصل قوات الاحتلال تهديدها باجتياح رفح جنوب القطاع، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية العسكرية المزمعة.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي، يطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة".

اليوم تتسع رفح التي تقدر مساحتها بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.