 وفاء مكي عن مشاركتها في «حق عرب»: أتمنى محدش يكرهني - بوابة الشروق
السبت 17 فبراير 2024 8:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وفاء مكي عن مشاركتها في «حق عرب»: أتمنى محدش يكرهني

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 8:25 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 8:25 م

تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن شخصيتها بمسلسل "حق عرب" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل، قائلة: "آخر عمل شاركت فيه كان في عام 2015 إذ كنت ضيفة شرف في مسلسل الكابوس".

وأضافت «مكي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": «أما بالنسبة إلى مسلسل حق عرب، فهو مسلسل كبير وضخم ومن الأعمال الدرامية الكبيرة، وإخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي".

وتابعت: "المسلسل سيشهد مشاركة كوكبة كبيرة من النجوم مثل أحمد العوضي ورياض الخولي وسلوى عثمان ودينا فؤاد ووفاء عامر، وأنا سعيدة جدا بأني عدت في هذا العمل الضخم".

وأوضحت ممازحة: «أتمنى إن محدش يكرهني بسبب الشخصية، لأن المسلسل فيه شر كبير.. وكنت حريصة على الرجوع بشكل مشرف للجمهور، وربنا يقدرني أعمل حاجة حلوة».

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك