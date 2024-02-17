عمدة كييف: توقيت وفاة نافالني قبل مؤتمر ميونخ مخطط له

قال فيتالي كليتشكو عمدة كييف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، إن توقيت وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، قبل ساعات فقط من انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن الذي حضره كبار قادة الغرب، ليس مصادفة.

وذكر كليتشكو: "لا أعتقد أن هذه مجرد صدفة".

وألقى باللائمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وفاة نافالني، مشيرا إلى أن بوتين هو الآمر الناهي في روسيا.

وأَضاف: "إن هذه دكتاتورية"، قائلا إن أي شخص يختلف مع بوتين هناك يتم قتله أو سجنه.

ورغم ذلك يأمل عمدة كييف في تنامي المعارضة لنظام بوتين الآن في روسيا.

وأقر بأن "الجميع خائفون من الحديث ضده". ورغم ذلك هناك "كتلة حرجة" فقدت أقاربها في الحرب الدائرة في أوكرانيا ومستاءة من حكومة بوتين. وأضاف: لا يمكن أن يظلوا صامتين.