مصرع طفل على يد 4 من أصدقائه بالغردقة

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لقي طالب مصرعه على أيدى أصدقائه بعدما أعطوه مادة منومة وتخلصوا منه بأحد المناطق الجبلية جنوب مدينة الغردقة.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بالعثور على جثة طالب بأحد المناطق الجبلية جنوب مدينة الغردقة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وبالتحريات تبين أن الجثة لطالب يدعى "رضا مراد" وشهرته يوسف، يبلغ من العمر 15 عاما، ويسكن بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، لمعرفة المتهم في الواقعة، وتبين أن وراء الحادث 4 من أصدقاء المجني عليه، حيث سرقوا هاتفه المحمول ونقوده وتخصلوا من جثته.

وتم إلقاء القبض على المتهمين وعمل المحضر اللازم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.