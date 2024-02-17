مدير معهد الأمصال البيطرية لمربي الدواجن: اللقاح المحلي متوفر وأفضل من المستورد

أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية، أن لقاحات المعهد متوفرة بكميات كافية، وتُنتج عبر 3 مصانع محلية، بالإضافة إلى إنتاج المعهد نفسه.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر «ON E» مساء الجمعة، إن بعض مربي الدواجن يفضلون اللقاحات المستوردة على الرغم أن اللقاحات المصرية ذات جودة أعلى «وأفضل بمراحل من المستوردة»، مؤكدا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية.

وأضاف أن المعهد يطور اللقاحات باستمرار لمواجهة أية متحورات جديدة من الأمراض، مؤكدا أن جميع الأمراض المنتشرة في مصر لها لقاحات متوفرة، قائلا: «هناك متابعة دورية لأية أمراض تظهر، يتم تشخيصها وتحضير أمصال فورية لها».

ودعا «سعد» مربي الدواجن إلى استخدام اللقاحات المصرية ذات الجودة العالية، مشيرا إلى امتلاك المعهد 20 منفذًا على مستوى محافظات مصر لتوزيع الأمصال واللقاحات البيطرية.