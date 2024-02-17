آلاف الأكراد يتظاهرون في كولونيا بألمانيا للمطالبة بالإفراج عن أوجلان زعيم حزب العمال

تظاهر آلاف الأكراد في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وقدرت الشرطة عدد الأشخاص الذين قدموا من كل أنحاء ألمانيا للمشاركة في المظاهرة بـ 15 ألف شخص. ورافق مئات الأفراد من الشرطة موكب المظاهرة، وذلك حسبما أعلنت متحدثة باسم الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردي مصنف في ألمانيا كمنظمة إرهابية؛ ويقبع أوجلان زعيم الحزب في السجن في تركيا منذ 25 عاما، بعد أن تم القبض عليه في كينيا في الخامس عشر من فبراير 1999.

وقالت الشرطة إنه أثناء عبور نهر الراين، اشتكى بعض المشاركين في المظاهرة من مشاكل في الدورة الدموية، على الأرجح بسبب اهتزازات جسر الراين، وذكرت الشرطة أنه تم استدعاء سيارة إسعاف للمساعدة. وأضافت الشرطة أنه تم إشعال قنبلة دخانية.

وكان الاتحاد العام للجمعيات الثقافية الكردية "كون-ميد" أعلن أن المظاهرة تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تركيا وجرائم الحرب التي ارتكبتها تركيا في سوريا والتعبير عن دعم التوصل إلى حل سلمي لقضية الشعب الكردي". وصف الاتحاد أوجلان بأنه "سجين سياسي ديمقراطي".