 حسن شحاتة: أبو تريكة رفض المشاركة في أمم أفريقيا 2010 - بوابة الشروق
السبت 17 فبراير 2024 1:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حسن شحاتة: أبو تريكة رفض المشاركة في أمم أفريقيا 2010

محمد جلال
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 1:08 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 1:08 م

أكد حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، رفض التواجد مع بعثة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010.

وكان محمد أبو تريكة قد غاب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وقال حسن شحاتة في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "طلبت من محمد أبو تريكة المشاركة في كأس إفريقيا 2010 لكنه رفض".

وأضاف: "أبو تريكة برر ذلك بأنه لا يريد التواجد على حساب لاعب آخر في القائمة يمكنه المشاركة وتقديم الإضافة".

وتوج منتخب مصر بنسخة أمم أفريقيا 2010 بعد الفوز في المباراة النهائية أمام منتخب غانا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك