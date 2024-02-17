حسن شحاتة: أبو تريكة رفض المشاركة في أمم أفريقيا 2010

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أكد حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، رفض التواجد مع بعثة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010.

وكان محمد أبو تريكة قد غاب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وقال حسن شحاتة في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "طلبت من محمد أبو تريكة المشاركة في كأس إفريقيا 2010 لكنه رفض".

وأضاف: "أبو تريكة برر ذلك بأنه لا يريد التواجد على حساب لاعب آخر في القائمة يمكنه المشاركة وتقديم الإضافة".

وتوج منتخب مصر بنسخة أمم أفريقيا 2010 بعد الفوز في المباراة النهائية أمام منتخب غانا.