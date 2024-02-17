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أوضحت دراسة إسرائيلية حديثة حجم العبء الذي تتحمله أسرة كل جندي للاحتلال الإسرائيلي مشارك بالعدوان علي قطاع غزة، حيث تزيد معدلات معدلات الإرهاق والمرض النفسي والجسدي لزوجات الجنود جراء تراجع الحالة المادية.

وذكرت جيروزاليم بوست، أن دراسة لجمعية الصحة والأمان الإسرائيلية أكدت إصابة 47.8% من زوجات جنود الاحتلال بالإرهاق جراء زيادة أعباء المسئولية بجانب حدوث مشاكل الأرق لـ46.8% من زوجات الجنود.

وأضافت الدراسة أن تلك المشاكل قد تتطور للإصابة بالاكتئاب والقولون العصبي، وفي حالات متقدمة السكري والقلب.

وأوضحت الصحيفة أن معاناة النساء الإسرائيليات لا تنتهي عند زوجات الجنود، إذ أن 9% من مجندات الاحتلال تم فصلهن من العمل، وقطع رواتب 6% آخرين.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن تقرير بلجنة الاقتصاد بالكنيست، أن 16% من المجندات عانين من خسائر في الأشغال الخاصة بهن.