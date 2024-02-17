قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنّ العدوان الإسرائيلي خلّف أطفالًا استشهدوا قبل أن تسعدهم الحياة، وآخرين أصبحوا أيتاما بعد استشهد كل أفراد عائلاتهم.

وأضاف في كلمة له أمام قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، أن العدوان خلّف أكثر من 28 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، و70 ألف جريح بعضهم يصارع الموت.

ولفت إلى أنّ تسعة آلاف مواطن قصفت منازلهم فوق رؤوسهم، ولا تزال الجثامين تحت الركام.

وذكر أن 2.3 مليون مواطن في غزة حرمهم الاحتلال من الكهرباء والدفء والمسكن والغذاء والدواء، وعجز العالم عن إغاثتهم.

وأشار إلى وجود 9651 أسيرًا فلسطينيًّا في سجون الاحتلال يواجهون القهر وقلة النوم، والتجويع والتعذيب والتنكيل والقهر.

وشدد على أن فلسطين تواجه برنامجا استيطانيا استعماريا يرافقه إرهاب المستعمرين.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه ومقدساته، كما دافع الأفارقة عن أوطانهم ضد الاستعمار.