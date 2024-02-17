• الوقت ليس في جانبنا مع اقتراب شهر رمضان.. الوضع خطير ومتفجر جدا في غزة



قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، إن المفاوضات لاتزال جارية بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معترفا بأن الأيام الماضية من المفاوضات لم تسير على ما يرام في ظل استمرار المعوقات للتوصل إلى هذا الاتفاق.



وأضاف بن عبدالرحمن في حلقة نقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم، أن المفاوضين يبذلون جهودا مضنية لإقناع الطرفين بالاتفاق، موضحا أن هناك عنصرين يتم التفاوض حولهما هما "الأمور الإنسانية وكذلك عدد الناس الذين سيتم الافراج عنهم من الأسرى".



وتابع: تمكنا في المرة الماضية من إخراج 109 من الرهائن وكانت هناك هدنة لمدة اسبوع، لكن الآن نتفاوض على عدد أكبر من الأسرى وكذلك حجم المساعدات الإنسانية".



وواصل: "إذا توصلنا إلى اتفاق في الأمور الإنسانية، سيساعدنا ذلك بشكل كبير لكي تحقيق هذه الأرقام الخاصة بالرهائن"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.



وأضاف: "نحن نؤمن أن المعاناة التي يواجهها الجانبان ليس بالأمر الهين، والوضع في غزة وفي رفح حرج للغاية.. والوقت ليس في جانبنا على الإطلاق، وشهر رمضان اقترب بينما يتطور الوضع الخطير والمتفجر في رفح".



واستطرد: "كما ذكرت نؤمن إذا ما نجحنا في التوصل إلى اتفاق على الجانب الإنساني والحزمة الإنسانية، ومن ثم إزاحة عائق أعداد الرهائن".



وقال: "نرى أنه لا جدوى لاستمرار الحرب ونحن نفهم أهمية اتفاق حول الرهائن لكن وقف الحرب سيعيدهم إلى أهاليهم، ولكن لابد من وقف الحرب فورا بدون شروط بالنظر إلى الكارثة الإنسانية في غزة".