ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية.

وأكد عمر، أن اختيار القيادات الجديدة يتم من خلال تطبيق القواعد والمعايير والشروط المُقررة، بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف نائب محافظ قنا، أنه تم مراعاة أن يكون المتقدمين ملمين بكافة القوانين المتعلقة بالوظيفة المتقدم إليها، والعمل بروح الفريق وأن ينقل خبراته لزملائه في العمل لخلق جيل جديد من المتميزين، موضحا أنه تم إجراء المقابلات الشخصية لعدد 14 متقدما لشغل وظيفة رئيس قرية.

وأوضح، أن المحافظة حريصة على ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بها وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية للمراكز والقرى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وتضمنت اللجنة في عضويتها كلا من محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، وهبه القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.