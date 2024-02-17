السعودية: إنشاء مصنع الإيزوبروبانول بـ191 مليون دولار باستخدام تقنية ألمانية

أعلنت الشركة المتقدمة السعودية للبتروكيماويات، اليوم السبت، عن توقيع عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض إنشاء مصنع الإيزوبروبانول في مدينة الجبيل الصناعية شرق المملكة، مع شركة "إس جي سي إي تي إي سي" المحدودة وشركة "إس جي سي" العربية المحدودة، باستخدام تقنية التصنيع من شركة تیسن كروب أودى الألمانية، وبقيمة بلغت 26ر191 مليون دولار ( 23ر717 مليون ريال).

وقالت "المتقدمة" في بيان لها، اليوم السبت، إنه "سيتم إنجاز المشروع في مدة 32 شهرا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري بحلول الربع الرابع من عام 2026".

وقالت الشركة إن هذا المشروع إضافة لقطاع الصناعات البتروكيماوية بالمملكة، بالإضافة إلى دعم مسيرة النمو الاستراتيجي الذي تنتهجه الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والتي تستهدف النمو وتعظيم الاستثمارات المحلية لتلبية الطلب المحلي والعالمي وتنويع المنتجات تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وبدعم من وزارة الطاقة والجهات الحكومية الداعمة والممكنة للصناعة في المملكة.

وقال خليفة بن عبد اللطيف الملحم رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة، يعد هذا المصنع الأول من نوعه والمتخصص في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط لإنتاج مادة الإيزوبروبانول بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 70 ألف طن، مما يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق تنويع المنتجات للشركة المتقدمة بشكل خاص وتعزيز تنوع المواد الكيميائية المتخصصة في قطاع صناعة البتروكيماويات بشكل عام في المملكة والمنطقة.

وأضاف الملحم يحظى منتج الإيزوبروبانول بأهمية كبيرة في عدة قطاعات صناعية عالمياً، بما في ذلك مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل المذيبات الصناعية والتطبيقات الطبية والتجميلية وصناعة الإلكترونيات وغيرها من التطبيقات التحويلية الأخرى.

وقد تم تحديده مسبقا كأحد المواد الكيميائية المستهدفة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات اللوجستية، مما يؤكد على أهميته الاستراتيجية للمملكة.