وأثارت كثير من الأعمال حتى الآن النقاشات بين المهتمين بدارما الموسم الرمضاني، وعلى رأسهم عودة الفنان الكبير يحيى الفخراني بمسلسل عتبات البهجة، وكريم عبدالعزيز بمسلسله الحشاشين، وآثار بوستر مسلسل العتاولة الجدل بعد أن جمع بين طارق لطفي وأحمد السقا مرة أخرى بعد تعاونهم سوياً منذ سنوات.

ولكن يغيب عن دراما رمضان هذا العام عدد مهم من نجوم الموسم، على رأسهم محمد رمضان ومنى زكي وياسمين عبدالعزيز وأمينة خليل ومنة شلبي.

• محمد رمضان

في بداية شهر يناير 2024، كتب محمد رمضان تعليقا على منصة إكس (تويتر سابقا)، كشف من خلاله أنه سيغيب عن موسم دراما شهر رمضان لهذا العام، حيث رد على سؤال أحد متابعيه حول استعداده وتجهيزات مسلسله الجديد، قائلا: "ننتظر عمل شهر رمضان يا أسطورة"؛ ليرد عليه رمضان: "لو قصدك مسلسل مفيش".

وأشيع بعد رمضان 2023، والنجاح الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة، أن رمضان سيقدم جزء ثاني من المسلسل وأنه سوف يعرض في 2024، ولكن هذا المشروع غاب تماما الحديث عنه مؤخرا، ولم يعلن أحد من صناعه وعلى رأسهم محمد سامي دخول المسلسل إلى السباق الرمضاني أو بداية تصويره.

• منى زكي

حققت منى زكي، نجاحا كبيرا بمسلسلها تحت الوصاية الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، بعدد حلقات 15 حلقة فقط، وكانت تدور أحداثه حول سيدة تضطر إلى سرقة مركب صيد تحت وصاية عم أولادها، وتهرب إلى مدينة أخرى بعيدا عن عائلة زوجها الذي توفى مبكرا وتركها وابنها وطفلتها الرضيعة.

وأعلنت منى، غيابها عن موسم رمضان هذا العام، وصرحت: "لازم أخد إجازة وأنا عمري ما بعمل سنتين ورا بعض، جزء كبير من قراري بالابتعاد هذا العام هو بسبب التركيز على نص جيد أقدمه، كما أنني أحتاج إلى الراحة وقضاء وقت أطول مع عائلتي"، حسب تصريحاتها لبرنامج "سينماتك" على قناة "SBC السعودية".

وبالفعل منى حريصة على الابتعاد عن الشاشة لفترة قبل العودة وتقديم عملا جديدا، حيث قدمت أفراح القبة عام 2016، مع مجموعة ضخمة من الممثلين من بينهم صبا مبارك وكندة علوش ودينا الشربيني ورانيا يوسف وإياد نصار وجمال سليمان، ثم قدمت مسلسل لعبة نيوتن مع محمد فراج ومحمد ممدوح عام 2021.

• ياسمين عبدالعزيز

قدمت ياسمين عبدالعزيز منذ عام 2017 سلسلة من الأعمال التلفزيونية، بشكل سنوي باستثناء عام 2018 اكتفت فيه بمسلسلات إذاعية، بدأت بمسلسلات كوميدية مثل هربانة منها ولآخر نفس، ثم تحولت إلى الدراما الاجتماعية الممزوجة بالرومانسية مع مسلسل ونحب تاني ليه، ثم قدمت مع طليقها أحمد العوضي مسلسلات تميل إلى الدراما الشعبية وهما اللي ملوش كبير، وضرب نار.

وأعلنت ياسمين، غيابها دراما رمضان 2024، وقالت في تصريحات صحفية على هامش تكريمها في حفل جوائز مهرجان "وشوشة": "لن أشارك في سباق دراما رمضان 2024 بسبب التحضير لفيلم كوميدي جديد.. يبدأ تصويره قريبا".

بينما يستعد العوضي للدخول إلى الموسم الرمضاني بمسلسل حق عرب مع وفاء عامر ودينا فؤاد.

• أمينة خليل

استطاعت أمينة خليل، فرض نفسها على ساحة المنافسة الرمضانية من خلال مسلسلاتها بالتعاون مع ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، حيث لفتت الأنظار من خلال مسلسل خلي بالك من زيزي عام 2021، ثم الهرشة السابعة عام 2023، وقدمت عام 2022 مسلسل العائدون، وقابيل عام 2019، وليالي أوجيني 2018.

وكشفت أمينة، عن غيابها عن الموسم الرمضاني خلال حوارها مع مجلة سيدتي، حيث قالت: "مع الأسف، لن أقدِّم أي عملٍ درامي في شهر رمضان المقبل، عكس المعتاد، إذ كنت أحرص طوال الأعوام الماضية على تقديم عملٍ درامي خلال الشهر الكريم".

وأضاف: "بصراحة لم أجد هذا العام القصة المناسبة التي تبهرني، وتدفعني لتقديمها، وتنال إعجابا جمهوريا، لذا فضَّلت أخذ قسطٍ من الراحة".

• منة شلبي

قدمت منة شلبي مسلسلين في عامين متتاليين في رمضان 2022 ورمضان 2023، ولكن على عكس النجاح الذي حققه مسلسل بطلوع الروح والجدل الكبير الذي تسبب فيه نتيجة لقصته الجريئة حول تنظيم الدولة الإسلامية، لم يحقق مسلسلها تغيير جو نجاحا على نفس المستوى.

ومنة ليست من الممثلات الحريصات على التواجد في المسلسلات التلفزيونية بكثرة وخاصة في شهر رمضان، فهي تهتم بالأفلام السينمائية أكثر، وتقدم مسلسلات تلفزيونية على فترات متباعدة، نيران صديقة 2013، حارة اليهود 2015، واحة الغروب 2017 ثم بطلوع الروح 2022.

ويمكن اعتبار انشغال منة بتصوير فيلم جديد بعنوان فرقة موت فى غيابها عن الموسم الرمضاني، حيث تنشغل بتصوير الفيلم ومسلسل من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.