دينا الشربيني:لديّ خوف مزمن من المستقبل

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن معاناتها من خوف مزمن من المستقبل، يؤرقها منذ طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت تحلم ‏بأنها «ورقة» تسقط من الدور الأخير في عمارتها بمصر الجديدة‎.‎

وأضافت خلال مقابلة لبرنامج «‏Sold Out‏» مع الإعلامي محمود سعد، المذاع عبر شاشة «‏CBC‏»، ‏أن هذا الحلم تسبب لها في شعور دائم بالخوف من المستقبل، خاصةً في ظل خوفها من فقدان عائلتها‎.‎

وأشارت إلى انعكاس ذلك على شعورها بالخوف من المستقبل والقلق من المجهول، موضحة أنها حاولت التغلب على ‏هذا الخوف، لكنها لم تتمكن من ذلك.‏

وأضافت أنها «كانت تنهار بمجرد تخيل فقدان عائلتها»، على الرغم من إدراكها أنها فوّتت العديد من اللحظات الجميلة ‏في حياتها؛ بسبب هذا الشعور لا سيما في ظل استحالة منع حدوث ذلك، مؤكدة أن عائلتها بالنسبة لها شيئا هاما في ‏حياتها.‏

من جانبه، علق الإعلامي محمود سعد على كلام «الشربيني»، قائلاً:« دا بقى النكد اللي هو نكد يفوق بمراحل السيدة ‏أمينة رزق»، لترد دينا مازحة: «بابا الله يرحمه كان بيقول لي يا أمينة، لكن أنا فرفوشة في نفس الوقت».‏

واختتمت:‎‏ «دي حاجة هعيش بها باقي عمري خلاص، حاجة اتكسرت ومش هترجع، لكن ربنا مع الابتلاء نزل صبر ‏لم أكن اتخيله»، في إشارة إلى وفاة والداها خلال الفترة الماضية.‏