دينا الشربيني:لديّ خوف مزمن من المستقبل

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن معاناتها من خوف مزمن من المستقبل، يؤرقها منذ طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت تحلم بأنها «ورقة» تسقط من الدور الأخير في عمارتها بمصر الجديدة.
وأضافت خلال مقابلة لبرنامج «Sold Out» مع الإعلامي محمود سعد، المذاع عبر شاشة «CBC»، أن هذا الحلم تسبب لها في شعور دائم بالخوف من المستقبل، خاصةً في ظل خوفها من فقدان عائلتها.
وأشارت إلى انعكاس ذلك على شعورها بالخوف من المستقبل والقلق من المجهول، موضحة أنها حاولت التغلب على هذا الخوف، لكنها لم تتمكن من ذلك.
وأضافت أنها «كانت تنهار بمجرد تخيل فقدان عائلتها»، على الرغم من إدراكها أنها فوّتت العديد من اللحظات الجميلة في حياتها؛ بسبب هذا الشعور لا سيما في ظل استحالة منع حدوث ذلك، مؤكدة أن عائلتها بالنسبة لها شيئا هاما في حياتها.
من جانبه، علق الإعلامي محمود سعد على كلام «الشربيني»، قائلاً:« دا بقى النكد اللي هو نكد يفوق بمراحل السيدة أمينة رزق»، لترد دينا مازحة: «بابا الله يرحمه كان بيقول لي يا أمينة، لكن أنا فرفوشة في نفس الوقت».
واختتمت: «دي حاجة هعيش بها باقي عمري خلاص، حاجة اتكسرت ومش هترجع، لكن ربنا مع الابتلاء نزل صبر لم أكن اتخيله»، في إشارة إلى وفاة والداها خلال الفترة الماضية.