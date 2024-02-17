عناصر الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا هددهم بـ ساطور

أعلن ممثلو الادعاء العام الفرنسي، اليوم السبت، أن عناصر الشرطة في العاصمة باريس، قتلوا رجلا هددهم بالقتل.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ممثلي الادعاء، أن القتيل كان يحمل ساطورا، ما اضطر رجال الشرطة إلى إطلاق النار عليه، بعدما استخدموا صاعقا كهربائيا.

وأوضح الادعاء الفرنسي، أن المسلح القتيل من مواليد عام 1984، في السودان، مشيرين إلى أنه ليس له سجل إجرامي قبل تلك الواقعة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرحت وسائل إعلام فرنسية، بإصابة ثلاثة أشخاص إثر هجوم طعن في محطة قطارات في العاصمة باريس، أحدهم في حالة خطرة، فيما تم اعتقال المنفذ.

وقال مصدر في الشرطة لقناة «تي إف 1» الفرنسية، إن شخصًا نفذ هجومًا بسكين، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، في محطة جار دي ليون في باريس، وفق وكالة سبوتنيك.

ولفت المصدر إلى إلقاء القبض على المنفذ، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، واثنان بجروح طفيفة، موضحا أنه لم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم.