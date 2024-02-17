سفارة روسيا في لندن: بريطانيا تحاول دون أدلة تحميل السلطات الروسية مسئولية وفاة نافالني

أكدت السفارة الروسية لدى لندن، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية البريطانية تحاول من دون أدلة تحميل السلطات الروسية المسؤولية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى لندن، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "في 16 فبراير، تمت دعوة المستشار بالسفارة لإجراء محادثة في وزارة الخارجية البريطانية. وخلال الاجتماع، أعرب الجانب البريطاني عن عدد من التقييمات المتحيزة وغير الواقعية للوضع المحيط بوفاة المواطن أليكسي نافالني، وحاول الجانب البريطاني من دون أدلة تحميل السلطات الروسية المسئولية عما حدث".

وأوضحت السفارة في بيانها أن الدبلوماسي الروسي الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بوفاة نافالني أكد للجانب البريطاني أن "محاولات التدخل في الشؤون الداخلية البحتة لروسيا غير مقبولة".

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أن لندن منخرطة في "تكرار التلميحات المنحازة المناهضة لروسيا حتى قبل الكشف الرسمي عن كل ملابسات ما حدث، سعيا وراء أهدافها الجيوسياسية التصادمية".

وتابعت السفارة بالقول: "تم التأكيد على أن روسيا لديها أيضا الكثير من الأسئلة للندن، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التسميم المزعوم لنافالني في عام 2020".

وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان الليلة الماضية، "استدعت المملكة المتحدة أحد الدبلوماسيين بالسفارة الروسية لتوضيح أننا نحمل السلطات الروسية المسئولية عن وفاة نافالني".