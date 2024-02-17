الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري يبحثان مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ال ثاني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.



وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي مساء الجمعة نقلا عن مصادر، أن الرئيس الإسرائيلي التقى مع رئيس الوزراء القطرى لبحث المفاوضات الصعبة بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وعقد الاجتماع غير المعتاد بين الجانبين في وقت حساس في مفاوضات الرهائن، وفقا للتقارير. وحاول الوسطاء دعم المحادثات لكي تمضي قدما على الرغم من الخلافات بين الجانبين.



وقال موقع "اكسيوس" نقلا عن مصدر لم يكشف عن هويته، إن هرتسوج أحضر معه بعض الرهائن الذين تم الإفراج عنهم خلال وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي وأقارب رهائن لا يزالون محتجزين في قطاع غزة إلى مدينة ميونخ الألمانية حيث يعقد المؤتمر.