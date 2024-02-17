خالد أبو بكر يدعو الحكومة لطرح خطتها لرمضان: الناس معندهاش مشكلة تأكل الكنافة بدون سكر

طالب الإعلامي خالد أبو بكر، الحكومة؛ بإصدار بيان يُوضح وضع السلع الاستراتيجية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، وبلوغ أسعار الدواجن إلى 110 جنيهات للكيلو جرام.

وقال خلال تقديم برنامج «كل يوم»، عبر «ON E» مساء الجمعة، أن المواطنين قلقون من ارتفاع الأسعار قبل رمضان، خاصة مع إقبالهم على شراء المنتجات الغذائية بشكل كبير بهذا الشهر، مشددا على أن الحكومة يجب أن تُطمئن المواطنين وتُوضح لهم خطتها، وما إذا كان رمضان المقبل سيكون مختلفًا هذا العام.

وتساءل أبو بكر: «كيف سيكون شكل رمضان في ظل هذه الأزمة الاقتصادية؟، مشيرا إلى أن المواطنين لا يمانعون من تناول الكنافة والقطايف بدون سكر بسبب ارتفاع سعره، لكنهم يطالبون الحكومة بالوضوح، قائلا: «الناس معندهاش مشكلة تأكل الكنافة والقطايف سادة من غير سكر علشان السكر غلي ثاني».

وتابع:«لو رمضان القادم الكنافة والقطايف فيه من غير سكر، عادي دا حتى صحي؛ بس الحكومة تقول لنا استعدوا إلى رمضان من غير كنافة وقطايف، فيكون رمضان القادم له مواصفات خاصة الأمر عادي جدا».

وناشد الحكومة بتوضيح خطتها لتوفير السلع الاستراتيجية خلال رمضان، ومواعيد تخفيض أحمال الكهرباء، قائلا:«أتمنى بس نعرف الدنيا ماشية إزاي في الأكل، ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان أثناء الفوازير ولا بعد الفوازير! وكيف سيكون شكل رمضان؟ من حقنا نسأل ونفهم».