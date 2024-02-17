حماس: إطلاق سراح الأسرى خصوصا القدامى وأصحاب الأحكام العالية أحد أهداف المفاوضات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف المفاوضات الحالية.

وأضاف هنية في بيان صادر عن حماس اليوم السبت، أن هذا الهدف لا يمكن القفز عليه بأي حال من الأحوال.

وشدد على أن الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسئولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات الشعب الفلسطيني وإنجازات مقاومته الباسلة.

وتابع: «سنعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل».