قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك فرصة غير عادية لإسرائيل في الأشهر المقبلة لإنهاء العنف للأبد في المنطقة، مضيفا أن حملة إسرائيل العسكرية في غزة حققت ما يمنع تكرار الهجوم الذي شنته حركة حماس في أكتوبر الماضي.

وأضاف بلينكن في جلسة نقاشية مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، بمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، أن الحرب في غزة أوجدت عدة عناصر ودوافع لم تتوفر في السابق لتحقيق السلام بين الفلسطييين والإسرائيليين.

وأوضح أن "هناك دول عربية في المنطقة يُمكنها أن تشعر إسرائيل بالأمان في سياق تطبيع العلاقات إذا وجدت هذه الدول حلا للقضية الفلسطينية وأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقبلية شريكة لإسرائيل".

وتابع: "يجب أن ننتقل إلى تطبيق حل الدولتين، وأن تكون هناك منطقة متكاملة للسلام في الشرق الأوسط، هذه مسألة ومعقدة.

وحذر من أن "البديل عن ذلك سيكون تكرار لا نهاية له من المأساة التي نشهدها الآن في غزة".

وأضاف: "علينا أن نتحمل مسئوليتنا تجاه الدول المختلفة في المنطقة وأن نبين بوضوح هذا المسار وجعله جذابا".

وشدد على أن بلاده "ملتزمة بأمن إسرائيل وأن تجد لها سبلا وطرق بأن لا يحصل هجوم أكتوبر مرة أخرى".