 أول تعليق من فريدة عثمان بعد إنجازها التاريخي : استمتعت بذلك .. وسأتزوج قريبا - بوابة الشروق
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أول تعليق من فريدة عثمان بعد إنجازها التاريخي : استمتعت بذلك .. وسأتزوج قريبا

علي البحيري
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 10:02 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 10:02 م

علقت السباحة العالمية المصرية فريدة عثمان على إنجازها التاريخي بعد أن حققت الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة بمدينة الدوحة القطرية.

وحققت فريدة عثمان الميدالية البرونزية بعد أن أنهت السباق بزمن قدره 25.67 ثانية لتحقق البرونزية الثالثة في تاريخها ببطولات العالم  بعد نسختي 2017 و 2019 .

وقالت فريدة عثمان في تصريحات نقلها موقع " devdiscourse": "لقد استمعت بما حققته، ومتحمسة للغاية للفترة المتبقية من الموسم الحالي ، وأيضا سوف أتزوج خلال العام الجاري".

وكانت فريدة عثمان قد تأهلت أمس لنهائي سباق 50 مترًا فراشة بعد أن احتلت المركز الثالث في تصفيات نصف النهائي بزمن قدره 25.80 ثانية لتتأهل للنهائي.

كما تأهلت لنصف نهائي سباق 50 متر حرة بزمن قدره 25.01 ثانية لتحتل المركز 12 في التصفيات وتتأهل لنصف النهائي .

 


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