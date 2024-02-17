قالت الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن جائحة كورونا أثرت على مختلف دول العالم، لكنها لم توقف العملية الاقتصادية ونموها في الدول.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن العمل في مصر لم يتوقف وقت جائحة كورونا، ما يعني أن تأثير الجائحة على الاقتصاد المصري لم يكن بالدرجة الكبيرة.

وذكرت أنّ أكثر من تأثر بجائحة كورونا هي الولايات المتحدة ودول أوروبا، نظرًا لأن مدخلات الصناعة المتقدمة لديها يتم إنتاجها في الصين (موطن كورونا الأول)، وهو ما أدّى إلى توقف العملية الإنتاجية.

وفيما أكدت أن أسعار القمح والنفط زادت عالميًّا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي الذي تصدره مصر، ما يعني أن الدولة خسرت أشياء وربحت أخرى.

وأوضحت أن أسعار السلع العالمية شهدت تقلبات على مدار السنوات القليلة الماضية بين ارتفاع وانخفاض، وبالتالي فهي أمور طبيعية.

وتابعت: "مع تحسن الاقتصاد العالمي، فقد زادت إيرادات قناة السويس وصولًا لمستوى غير مسبوق (9.4 مليار دولار)".

وأكّدت أن هناك أسواقًا لا تستغل الدولة، مثل السوق الأوروبية المشتركة التي لا توجد لديها أي حواجز جمركية على المنتجات المصرية، إلا أنّ هناك عجزًا تجاريًّا معها.