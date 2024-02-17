تبون: الجزائر تجاوزت المؤشرات الحمراء على المستوى الاقتصادي

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن اقتصاد بلاده وصل إلى المؤشرات التي تضعه على طريق التنافسية بعدما تجاوز المؤشرات الحمراء بفضل "جهود مضنية وحرص لم ينقطع".

وقال تبون، في رسالة وجهها للشعب الجزائري اليوم السبت، عشية إحياء الجزائر لذكرى اليوم الوطني للشهيد: "مهما كانت الأشواط والـمراحل التي قطعناها والإنجازات والـمكاسب التي حققناها، بفضل الانخراط الواسع لبنات وأبناء الجزائر في مسار نهضوي وطني، متعدد الأبعاد والجبهات، فإننا نستشعر - على الدوام - حجم التحديات التي تنتظرنا لاستكمالِها معا".

وأبرز تبون، ما سمّاه "إضافات ومكاسب غير مسبوقة تحققت على المستوى الاجتماعي" للتكفل بمستوى الـمعيشة، وحفظ كرامة الجزائريات والجزائريين.وفي الوقتِ نفسه ظل صوت الجزائر خارجيا مسموعا ومقدرا، وتعززت مكانتها إقليميا ودوليا، بفضل ما تتمتع به من موثوقية ومِصداقية، وما أحرزته من شراكات استراتيجية متنوعة، في عالم مشحون بالتجاذبات والتقلبات، وتضارب الـمصالح".

وتابع بالقول: "إن الجزائر وهي ترسخ أقدامها على طريق مسيرتـها الوطنية نحو بناء الحاضر والـمستقبل بسواعد بناتها وأبنائها عازمة كل العزم على الـمضيّ إلى مَا يليق برصيدِها التاريخي ومجدها العظيم وشعبها الأبي، من رفعة ومجد وسؤدد".