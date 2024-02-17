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كواليس اجتماع حسام حسن مع رابطة الأندية

محمد ثابت
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 11:49 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 11:49 م

عقد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وجهازه المعاون، اجتماعا مع رابطة الأندية لمناقشة العديد من الملفات وتسهيل مهمة المنتخب الفترة المقبلة ومناقشة طلبات العميد من أجل انتظام جدول المسابقة لتزييل العقبات أمام المنتخب.

وتضمن اجتماع حسام حسن مع رابطة الأندية التأكيد علي أن الهدف هو صعود منتخبنا لنهائيات كأس العالم.

إلى جانب استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6  وتم تدوين طلبات كابتن حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.

وعقد اجتماع عاجل للرابطة لبحث طلبات الجهاز الفني مع وعد كابتن حسان بتلبية رغباته.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة لحد الأسبوع ال30.


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