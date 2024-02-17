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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: إسرائيل تحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية

د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 10:23 ص | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 10:23 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي احتجزت قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بمنصة إكس ليل الجمعة/ السبت، إن القافلة تضم شخصيات أممية رفيعة المستوى، مضيفة أن "القافلة مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود والأخرى محملة بالماء والطعام ومحتجزة منذ سبع ساعات".

وأشارت إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي أقام حفرا أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي".


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