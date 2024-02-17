علي الحجار: «100 سنة غنا» فرصة لدعم المواهب الشابة في المحافظات

أكد الفنان علي الحجار، أن دار الأوبرا المصرية؛ تعد المكان الوحيد الأمثل لتنفيذ مشروعات غنائية مثل «100 ‏سنة غنا»، الذي يهدف إلى إحياء التراث الموسيقي لأغانى كبار الفنانين الراحلين‎.‎

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج «سبوت لايت» على شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة،‎ ‎إلى عزوف ‏القطاع الخاص عن المشاركة في تمويل المشروعات الفن والثقافية بسبب‎ ‎تركيزه على تحقيق الربح المادي دون ‏النظر للقيمة الفنية، في المقابل، تُولي دار الأوبرا المصرية اهتمامًا كبيرًا بالفن والثقافة، وتعتبرهما مهمتها ‏الأساسية‎.‎

وقال إن دار الأوبرا تمتلك الإمكانيات البشرية ومقومات النجاح لإنجاح المشروع سواء على مستوى الفرق ‏الموسيقية وفرق الأوركسترا والمواهب الشابة وعناصر أخرى كثيرة تخدم المشروع. ‏

وذكر أن المشروع يُعد فرصة للمواهب الشابة الجديدة التي لا تملك فرصة للظهور والمشاركة في الحفلات، ‏موضحًا أنه منذ 14 عاما كان حريصا على منح الفرصة للشباب من المواهب القادمة من المحافظات للظهور ‏بحفله الشهري في ساقية الصاوي.‏

وأشار إلى أنه تفاجأ بردة فعل بعض الفنانين بعد إعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن بدء تنفيذ ‏المشروع‎ ‎، قائلا: «فوجئت ببعض الفنانين محمد ثروت، ومحمد الحلو، قال لي بعد الإعلان‎ ‎‏(أنا معاك، إن شاء الله أجي ‏أغني أغنية وأمشي)».‏

وأوضح الحجار أن المشروع يحافظ على اللحن الأساسي للأغاني دون تغييره، مع إضفاء لمسة عصرية وحديثة ‏من خلال توزيع جديد مختلف عن الشكل القديم الذي قدمت به الأغاني‎.‎