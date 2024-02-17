علي الحجار: «100 سنة غنا» فرصة لدعم المواهب الشابة في المحافظات

أكد الفنان علي الحجار، أن دار الأوبرا المصرية؛ تعد المكان الوحيد الأمثل لتنفيذ مشروعات غنائية مثل «100 سنة غنا»، الذي يهدف إلى إحياء التراث الموسيقي لأغانى كبار الفنانين الراحلين.
وأشار خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج «سبوت لايت» على شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إلى عزوف القطاع الخاص عن المشاركة في تمويل المشروعات الفن والثقافية بسبب تركيزه على تحقيق الربح المادي دون النظر للقيمة الفنية، في المقابل، تُولي دار الأوبرا المصرية اهتمامًا كبيرًا بالفن والثقافة، وتعتبرهما مهمتها الأساسية.
وقال إن دار الأوبرا تمتلك الإمكانيات البشرية ومقومات النجاح لإنجاح المشروع سواء على مستوى الفرق الموسيقية وفرق الأوركسترا والمواهب الشابة وعناصر أخرى كثيرة تخدم المشروع.
وذكر أن المشروع يُعد فرصة للمواهب الشابة الجديدة التي لا تملك فرصة للظهور والمشاركة في الحفلات، موضحًا أنه منذ 14 عاما كان حريصا على منح الفرصة للشباب من المواهب القادمة من المحافظات للظهور بحفله الشهري في ساقية الصاوي.
وأشار إلى أنه تفاجأ بردة فعل بعض الفنانين بعد إعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن بدء تنفيذ المشروع ، قائلا: «فوجئت ببعض الفنانين محمد ثروت، ومحمد الحلو، قال لي بعد الإعلان (أنا معاك، إن شاء الله أجي أغني أغنية وأمشي)».
وأوضح الحجار أن المشروع يحافظ على اللحن الأساسي للأغاني دون تغييره، مع إضفاء لمسة عصرية وحديثة من خلال توزيع جديد مختلف عن الشكل القديم الذي قدمت به الأغاني.