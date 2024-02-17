فرنسا توقع اتفاقا أمنيا مع أوكرانيا

وقعت فرنسا اتفاقا أمنيا مع أوكرانيا يوم الجمعة، متعهدة بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب في دفاعها ضد روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد توقيع الاتفاق مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه في باريس مساء الجمعة، إن "فرنسا ستدعم أوكرانيا على المدى الطويل".

وأوضحت الأرقام التي أعلنها ماكرون لأول مرة أن أوكرانيا ستحصل خلال العام الجاري على ما يصل إلى 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار) من المساعدات العسكرية من فرنسا، بعد الحصول على 1.7 مليار يورو في 2022 و202.1 مليار يورو في العام الماضي.

وعن الاتفاق، قال زيلينسكي: "فرنسا تساعدنا كثيرا اليوم"، مشيرا إلى إمدادات الصواريخ والأسلحة وتكنولوجيا الدفاع الجوي"، وأضاف أن الاتفاق الأمني "طموح وملموس".