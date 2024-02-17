فريدة عثمان تتأهل لنصف نهائي سباق 50 متر حرة ببطولة العالم للألعاب المائية

تأهلت فريدة عثمان بطلة السباحة المصرية لنصف نهائي سباق 50 متر حرة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة بمدينة الدوحة القطرية.

وأنهت فريدة السباق في زمن قدره 25.01 ثانية لتحتل المركز 12 في التصفيات وتتأهل لنصف النهائي

وكانت فريدة عثمان قد تأهلت أمس لنهائي سباق 50 متر فراشة بعد أن أ حتلت فريدة عثمان المركز الثالث في تصفيات نصف النهائي بزمن قدره 25.80 ثانية لتتأهل للنهائي.

يذكر أن فريدة عثمان دخلت التاريخ السباحة المصرية بعد أن حققت الميدالية البرونزية مرتين في بطولة العالم وكان ذلك في سباق 50 متر فراشة بنسختي 2017 و 2019 على التوالي.