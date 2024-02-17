اليابان تطلق بنجاح صاروخا حاملا جديدا إلى الفضاء

نجحت اليابان، في إطلاق صاروخها الحامل الجديد، طراز "إتش.3"، مما يمثل دفعة معنوية، مرحب بها، بعد محاولة فاشلة العام الماضي.



وانطلق الصاروخ اليوم السبت من مركز "تانيجاشيما" الفضائي في الجزء الجنوبي من الأرخبيل الياباني، وعلى متنه قمر اصطناعي وهمي وقمرين اصطناعيين مصغرين.



وبعملية الإطلاق الناجحة، تريد وكالة الفضاء اليابانية "جيه.إيه.إكس.إيه" تبديد الشكوك بشأن مصداقية مركبة الإطلاق الجديدة الخاصة بها.



وأضافت الوكالة أن الصاروخ دخل مداره المقرر بعد الإطلاق.



جدير بالذكر أنه خلال أول محاولة إطلاق له العام الماضي، فشل نظام الدفع للمرحلة الثانية من الصاروخ في الاشتعال. ونظرا لأنه لم يمكن هناك احتمال لنجاح المهمة، فقد تم تدمير منصة الإطلاق ذاتيا بعد بضع دقائق من الإقلاع.