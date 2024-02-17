السوداني يدعو إلى إجراء دولي عاجل لإيقاف الحرب في غزة

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى إجراء دولي سريع لإيقاف الحرب في غزة، التي أثّرت على أمن المنطقة والعالم وتسببت بعرقلة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وشدد السوداني، خلال اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن" على وجوب فعل دولي سريع لإيقاف الحرب وأن ردة الفعل الدولية لم تكن تتناسب وحجم الحدث الذي أدى إلى كوارث إنسانية في قطاع غزّة"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال السوداني نأمل أن "تسفر الجهود الدولية عن وقف الحرب التي أثّرت على أمن المنطقة والعالم وتسببت بعرقلة الملاحة وانسيابية إمدادات الطاقة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية "أن الحل يكمن في حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، دون أن يقرر أحد نيابة عنه وأن العراق بذل جهوداً للتهدئة في المنطقة وما زال مستمرا في هذا الأمر الذي نجح فيه بتجاوز بعض التوترات لأن أمن العراق مهم للمنطقة وليس للعراقيين فقط".

وجدد السوداني "حرص العراق على تطوير العلاقات مع ألمانيا خصوصاً في مجال الطاقة، بالإضافة إلى المجالات الإقتصادية والصناعية الأخرى".

من جهته أشاد شولتس بحرص" العراق على تنمية وتطوير العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين".

كما أشاد بدور العراق المهم بتحقيق التهدئة في المنطقة، والتأكيد على ضرورة إشراك جميع الأصدقاء في مبادارت التهدئة، خصوصاً أن المانيا تبذل جهوداً كبيرة من أجل إيقاف الحرب في غزّة والحرص على وقف تداعياتها، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين".

وحذر المستشار الألماني من" مغبّة فتح أي جبهة جديدة في الأراضي الفلسطينية".

وذكر البيان أن الإجتماع شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على توسعتها في مختلف القطاعات، وفق خطة العمل المشتركة التي أقرت في برلين عام 2023 ومراجعة ما تم تنفيذه من تفاهمات بناءً على اللقاءات والزيارات المتبادلة السابقة التي أثمرت عن نمو واضح في العلاقات بين العراق وألمانيا.