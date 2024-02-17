طالبان تعلن عدم مشاركتها في اجتماع بقيادة جوتيريش بسبب موقفها من الأمم المتحدة

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أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان اليوم السبت، أن كابول لن تشارك في اجتماع الدوحة المقبل برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت الوزارة في بيان إن سبب هذا القرار هو عدم قبول الأمم المتحدة لشروطها.

وطلبت "طالبان" الاعتراف بها من جانب الأمم المتحدة "كممثل رسمي وحيد لأفغانستان" وتمهيد الطريق لإجراء "محادثات صريحة" بين وفد طالبان والأمم المتحدة حول جميع القضايا على مستوى رفيع للغاية.

ويتمثل الهدف من الاجتماع الذي يستمر يومين، حيث من المتوقع أن يجتمع مبعوثون خاصون من مختلف الدول من أجل أفغانستان غدا الأحد، فى مناقشة كيفية التعامل مع المشاركة الدولية المتزايدة في أفغانستان، وفقا للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أيضا أن يحضر الاجتماع نساء أفغانيات وممثلون من المجتمع المدني.

وحثت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة على ضمان أن تكون حقوق المرأة محورية في جميع المناقشات.

وفي ديسمبر، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان.

وعارضت طالبان إمكانية تعيين مبعوث للأمم المتحدة، معتبرة أنه لا توجد حاجة لمبعوث خاص آخر نظرا لوجود البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في كابول.

ومنذ عودتها إلى السلطة، رفضت طالبان الدعوات لتشكيل "حكومة شاملة" وضمان حقوق المرأة في التعليم والعمل.

ونتيجة لذلك، لم تعترف أي دولة بحكومتها. يذكر أن الاحتياطيات المصرفية لأفغانستان مجمدة في الغرب، فضلا عن إدراج كبار قادة طالبان على قوائم المطلوبين الأمريكية.